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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Запоріжжя (141660) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
841,44
Економія: -102,77 грн
738,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
640,19
Економія: -41,60 грн
598,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
539,39
Економія: -18,89 грн
520,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
617,80
Економія: -19,21 грн
598,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
825,90
Економія: -85,60 грн
740,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
626,54
Економія: -27,95 грн
598,59 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
823,22
Економія: -65,61 грн
757,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
541,22
Економія: -20,72 грн
520,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
843,21
Економія: -94,91 грн
748,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
812,29
Економія: -125,48 грн
686,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
843,93
Економія: -118,11 грн
725,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
441,58
Економія: -16,08 грн
425,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
833,89
Економія: -132,96 грн
700,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
854,37
Економія: -85,19 грн
769,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
439,75
Економія: -14,25 грн
425,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
842,64
Економія: -141,71 грн
700,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
845,94
Економія: -76,76 грн
769,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
835,74
Економія: -97,07 грн
738,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
830,54
Економія: -161,83 грн
668,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
810,56
Економія: -89,92 грн
720,64 грн