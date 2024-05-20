Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2 Всього: упаковка (1) 325,88 Економія: -27,61 грн 298,27 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Балта, вул. Любомирська, 177 Всього: упаковка (1) 388,19 Економія: -57,20 грн 330,99 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6 Всього: упаковка (1) 618,86 Економія: -31,82 грн 587,04 грн Забронювати