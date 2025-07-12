Київ
Комплект одягу акушерський

Комплект одягу акушерський

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
340.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ № 11 №1
Технокомплекс
61,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
435.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ № 11 №1
Технокомплекс
53,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
717.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ № 11 №1
Технокомплекс
64,20 грн
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