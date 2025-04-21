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Апарат для дарсонвалізації
Апарат для дарсонвалізації
Вінниця
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 8
222.9 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2426,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
279.6 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2176,40
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
281.2 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2561,60
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, просп. Шевченка, 15
300.4 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2561,60
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
336.9 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
1917,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
365.2 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2176,40
грн
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