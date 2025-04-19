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Апарат для дарсонвалізації
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
65.6 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
1917,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
138.8 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2561,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2176,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
180.5 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2426,80
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
209.8 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2176,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, просп. Шевченка, 15
211.7 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2561,60
грн
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