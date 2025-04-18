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Апарат для дарсонвалізації
Апарат для дарсонвалізації
Київ
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
303.1 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2426,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, просп. Шевченка, 15
342.4 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2561,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
364.7 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2176,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
366.8 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2561,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
410.3 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
2176,40
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
496.0 км
АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА №1
Новатор
1917,50
грн
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