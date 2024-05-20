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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 5 сірий, №1 - Запоріжжя (475475) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
881,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
885,15 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
877,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
883,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
885,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
839,00
Економія: -173,00 грн
666,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Центральна, 17
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -282,00 грн
666,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
378,42 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
877,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
880,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
876,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
879,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
882,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
880,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
879,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (1)
884,49 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -173,00 грн
666,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -173,00 грн
666,00 грн