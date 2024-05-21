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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 4011 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Запоріжжя (169488) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
627,30
Економія: -61,19 грн
566,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
628,19
Економія: -116,41 грн
511,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
458,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
637,19
Економія: -66,43 грн
570,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
629,87
Економія: -63,76 грн
566,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
542,55
Економія: -60,81 грн
481,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
579,85
Економія: -79,45 грн
500,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
623,66
Економія: -42,18 грн
581,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (3)
463,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
636,54
Економія: -84,14 грн
552,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
627,78
Економія: -75,38 грн
552,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
585,34
Економія: -62,70 грн
522,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
628,38
Економія: -120,67 грн
507,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
615,45
Економія: -41,60 грн
573,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
621,29
Економія: -68,89 грн
552,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
582,03
Економія: -91,02 грн
491,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
631,41
Економія: -76,14 грн
555,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
637,43
Економія: -79,07 грн
558,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
469,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
630,69
Економія: -99,25 грн
531,44 грн