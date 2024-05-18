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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 2 (710), №1 - Харків (107647) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
208,79
Економія: -13,17 грн
195,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
376,51
Економія: -55,77 грн
320,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
391,59
Економія: -53,61 грн
337,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
279,61
Економія: -9,66 грн
269,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
390,87
Економія: -27,88 грн
362,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
280,86
Економія: -10,91 грн
269,95 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (1)
362,99
Економія: -81,75 грн
281,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
389,99
Економія: -30,46 грн
359,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
401,65
Економія: -39,09 грн
362,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
282,56
Економія: -12,61 грн
269,95 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (1)
400,85
Економія: -37,54 грн
363,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
368,57
Економія: -26,90 грн
341,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
404,13
Економія: -41,14 грн
362,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
364,73
Економія: -29,40 грн
335,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 100
Всього: упаковка (1)
400,08
Економія: -31,79 грн
368,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, пл. Соборна, 4-А/1
Всього: упаковка (1)
395,91
Економія: -27,62 грн
368,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
396,37
Економія: -43,24 грн
353,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
402,58
Економія: -34,29 грн
368,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (2)
372,50
Економія: -34,02 грн
338,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8
Всього: упаковка (1)
395,31
Економія: -32,32 грн
362,99 грн