БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 2 (710), №1 - Харків (107647) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 100
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, пл. Соборна, 4-А/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8