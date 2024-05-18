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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 2 неопреновий (413), №1 - Харків (127538) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
604,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
607,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
610,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
606,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
606,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
603,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
610,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (1)
606,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
605,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 114
Всього: упаковка (1)
605,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
605,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
607,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, шосе Харківське, 166
Всього: упаковка (1)
603,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
604,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
520,75
Економія: -51,82 грн
468,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
603,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Всього: упаковка (1)
606,17 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
430,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом