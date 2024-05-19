Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБандаж для гомілковостопного суглобаЦіни в аптеках

Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 2 еластичний (410), №1 - Львів (106372) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
212,55 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
293,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
295,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
295,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
294,71 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 49
Всього: упаковка (2)
293,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
294,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
292,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
294,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
Всього: упаковка (1)
292,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (2)
293,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
295,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 25-А
Всього: упаковка (1)
292,89 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 53
Всього: упаковка (1)
294,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
294,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
292,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
292,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
291,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
292,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
295,69 грн