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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 2 еластичний (410), №1 - Харків (106372) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
293,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
295,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
291,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
295,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
295,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
295,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
293,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
294,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
291,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
292,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3
Всього: упаковка (1)
294,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
295,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
291,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Велозаводська, 38-А
Всього: упаковка (1)
291,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 41
Всього: упаковка (1)
293,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
293,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, шосе Мерефянське, 38
Всього: упаковка (1)
294,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
294,56 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
293,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Буди, вул. Залізнична, 18
Всього: упаковка (1)
295,34 грн