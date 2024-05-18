Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБандаж для гомілковостопного суглобаЦіни в аптеках

Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 2 еластичний (410), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106372) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -37,00 грн
216,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (1)
293,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (1)
292,37 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
177,10 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -35,00 грн
206,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
253,00
Економія: -47,00 грн
206,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -21,00 грн
206,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -33,00 грн
208,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -33,00 грн
208,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -33,00 грн
208,00 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -47,00 грн
206,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
294,79 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -35,00 грн
206,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -35,00 грн
206,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -35,00 грн
206,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
241,00
Економія: -35,00 грн
206,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (3)
253,00
Економія: -47,00 грн
206,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -47,00 грн
206,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -34,00 грн
197,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (4)
295,27 грн