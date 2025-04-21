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Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)
Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)
Миколаїв
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
113.9 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2373,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
584.9 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13
643.1 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
643.6 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2336,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
644.3 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
728.6 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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