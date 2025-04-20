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Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)
Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)
Кривий Ріг
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Зачиняється за 50 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
263.0 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2373,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
597.2 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
658.8 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2336,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
660.6 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
661.7 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
732.3 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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