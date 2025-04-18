Київ
Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)

Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)

Харків (адресу не вказано)
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
572.9 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2373,60 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
711.5 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
769.2 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2336,90 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
774.8 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
775.4 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
812.8 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
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