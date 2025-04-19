Київ
Про товар
Ціни
Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)
Апарат для магнітотерапії (АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
393.6 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2373,60
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
670.8 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
732.2 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2336,90
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
735.5 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
736.4 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
795.3 км
АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню