АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 , №1 - Харків (31773) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Житомирліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Житомир, вул. Київська, 47
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом