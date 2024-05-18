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АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ ПОРТАТИВНИЙ МАГ-30-4 , №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (31773) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
2196,69 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
1836,20 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
1836,20 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
Всього: упаковка (1)
832,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
2079,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
2079,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
2196,69 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1881,32 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом