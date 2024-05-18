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АСПІРАТОР (МІСТКІСТЬ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ АСПІРАЦІЇ) , №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (40129) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Перечин, пл. Народна, 19
Всього: упаковка (2)
196,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
244,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, просп. Свободи, 45
Всього: упаковка (1)
244,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом