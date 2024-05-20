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БАХІЛИ середні, пара спанбонд, №1 - Львів (817444) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (4)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (10)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (10)
18,20
Економія: -6,60 грн
11,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (8)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (3)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Всього: упаковка (10)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (3)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (9)
18,19
Економія: -6,59 грн
11,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (9)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (43)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (47)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (39)
18,19
Економія: -6,59 грн
11,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (28)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (49)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (20)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (48)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всього: упаковка (4)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (5)
18,19
Економія: -6,59 грн
11,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (10)
10,70
Економія: -4,91 грн
5,79 грн