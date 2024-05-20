БАХІЛИ 2B пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні, №50 - Одеса (734557) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Аптека
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Всього: 2B (13)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Миру, 3
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом