Всі аптеки України
Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБАХІЛИЦіни в аптеках

БАХІЛИ пара 2 г поліетиленові, нестерильні, №50 - Харків (450182) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: (42)
73,96
Економія: -11,11 грн
62,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: (40)
65,10
Економія: -5,04 грн
60,06 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (6)
101,50 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Всього: упаковка (1)
84,10 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
101,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом