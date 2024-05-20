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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІНА розмір M БК-1Х, №1 - Одеса (59299) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (1)
327,15 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (2)
345,84 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (1)
333,64 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (1)
314,36 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
329,03 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 42
Всього: упаковка (1)
329,03 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом