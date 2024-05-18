Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Козин, вул. Берестецька, 124 Всього: упаковка (2) 345,84 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Радивилів, вул. Четвертного, 5-С Всього: упаковка (1) 327,15 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 15 хв Графік роботи Горохів, вул. Шевченка, 7 Всього: упаковка (1) 314,36 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 15 хв Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 42 Всього: упаковка (1) 329,03 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 15 хв Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 1 Всього: упаковка (1) 329,03 грн

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103 Всього: упаковка (1) 333,64 грн