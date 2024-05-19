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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 5 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Львів (108804) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
336,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
338,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
337,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
340,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (1)
336,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
336,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
Всього: упаковка (1)
340,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
340,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (1)
337,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
336,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
337,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
337,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
340,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 40
Всього: упаковка (1)
339,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
337,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
339,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 17
Всього: упаковка (1)
336,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
339,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 12/3
Всього: упаковка (1)
338,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 2-А
Всього: упаковка (1)
336,37 грн