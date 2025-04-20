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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
50,70
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
50,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
235.6 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
250.2 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
49,35
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
364.4 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
50,70
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 58
365.4 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
50,70
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 130-А
366.5 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
50,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
366.5 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
45,17
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 25
397.3 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,97
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
438.5 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 3
443.5 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
443.7 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
446.2 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
446.9 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,20
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Татарська, 38
447.7 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
449.6 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
50,18
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Виговського Івана, 20
453.7 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
454.2 км
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ №80
Torunskie ZMO
46,00
грн
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