Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м, №1 - Одеса (91453) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -70,00 грн
470,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
699,93
Економія: -103,28 грн
596,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
541,03
Економія: -52,58 грн
488,45 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
488,80 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (6)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (8)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (3)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн