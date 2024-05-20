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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м, №1 - Львів (91453) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (2)
514,99
Економія: -40,23 грн
474,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Товсте, вул. Українська, 67
Всього: упаковка (1)
237,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 20
Всього: упаковка (5)
591,37
Економія: -48,12 грн
543,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (18)
542,21
Економія: -53,76 грн
488,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 25
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (8)
465,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (3)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (6)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
488,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн