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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м, №1 - Харків (91453) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (6)
611,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (8)
596,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
546,92
Економія: -58,47 грн
488,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
686,34
Економія: -89,69 грн
596,65 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -70,00 грн
470,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
Всього: упаковка (2)
493,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Всього: упаковка (2)
493,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
488,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (6)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (8)
465,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (3)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
628,30
Економія: -134,92 грн
493,38 грн