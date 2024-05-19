БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 5 м, №1 - Харків (91453) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
В інших містах:
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2