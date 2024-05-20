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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 120 мм х 3 м, №1 - Одеса (91451) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
307,39
Економія: -29,87 грн
277,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (1)
334,17
Економія: -32,50 грн
301,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (5)
331,94
Економія: -38,45 грн
293,49 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (2)
372,20
Економія: -94,32 грн
277,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (2)
255,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -39,84 грн
277,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (2)
314,36
Економія: -36,62 грн
277,74 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (1)
303,30 грн