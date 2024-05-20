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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Одеса (91444) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
432,68
Економія: -31,37 грн
401,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
Всього: упаковка (3)
463,01
Економія: -63,23 грн
399,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
484,46
Економія: -94,39 грн
390,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
444,77
Економія: -43,23 грн
401,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
429,29
Економія: -25,04 грн
404,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
464,37
Економія: -50,22 грн
414,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
475,55
Економія: -58,77 грн
416,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (1)
436,93
Економія: -35,53 грн
401,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (2)
213,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
433,87
Економія: -30,37 грн
403,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (4)
380,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (4)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн