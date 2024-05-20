БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Львів (91444) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Центральна, 20-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 102
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4