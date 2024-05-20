Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Львів (91444) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
495,20 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
495,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
450,62
Економія: -56,64 грн
393,98 грн
В інших містах:
Ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Всього: упаковка (1)
231,90
Економія: -3,99 грн
227,91 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (2)
420,99
Економія: -32,45 грн
388,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (5)
455,99
Економія: -67,45 грн
388,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (1)
457,68
Економія: -52,46 грн
405,22 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 25
Всього: упаковка (2)
380,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (2)
213,02 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 102
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (2)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (2)
403,80 грн