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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Харків (91444) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (36)
500,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (6)
487,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (2)
486,80
Економія: -60,88 грн
425,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (4)
380,92 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
436,26
Економія: -32,76 грн
403,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
443,35
Економія: -39,10 грн
404,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (1)
447,87
Економія: -46,47 грн
401,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
480,03
Економія: -63,25 грн
416,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
449,61
Економія: -48,07 грн
401,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
469,98
Економія: -55,83 грн
414,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
473,72
Економія: -83,65 грн
390,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (4)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн