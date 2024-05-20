Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 3 м, №1 - Львів (91440) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
298,06
Економія: -29,87 грн
268,19 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
286,85
Економія: -36,05 грн
250,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
301,48
Економія: -30,72 грн
270,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (1)
284,51
Економія: -33,14 грн
251,37 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
319,00
Економія: -80,82 грн
238,18 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (2)
319,00
Економія: -80,82 грн
238,18 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (4)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
Всього: упаковка (1)
303,88
Економія: -41,67 грн
262,21 грн