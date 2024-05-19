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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 3 м, №1 - Київ (91440) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (4)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
319,00
Економія: -80,82 грн
238,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (2)
319,00
Економія: -80,82 грн
238,18 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
Всього: упаковка (1)
303,88
Економія: -41,67 грн
262,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
272,64
Економія: -23,74 грн
248,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
272,85
Економія: -21,20 грн
251,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
297,58
Економія: -42,21 грн
255,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
282,05
Економія: -31,44 грн
250,61 грн