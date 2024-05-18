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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 3 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (91440) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
298,86
Економія: -24,40 грн
274,46 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
299,37
Економія: -39,44 грн
259,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
303,05
Економія: -36,00 грн
267,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
275,99
Економія: -24,34 грн
251,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
269,95
Економія: -21,05 грн
248,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
294,53
Економія: -39,16 грн
255,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
282,61
Економія: -32,46 грн
250,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
278,31
Економія: -27,70 грн
250,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
269,26
Економія: -19,21 грн
250,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
Всього: упаковка (1)
298,43
Економія: -36,22 грн
262,21 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (4)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
297,66
Економія: -38,87 грн
258,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
337,30
Економія: -85,51 грн
251,79 грн