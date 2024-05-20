Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 2 м, №1 - Одеса (91439) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
207,58
Економія: -30,52 грн
177,06 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
185,87
Економія: -18,06 грн
167,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
181,56
Економія: -10,59 грн
170,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (2)
202,66
Економія: -18,38 грн
184,28 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
207,68
Економія: -37,44 грн
170,24 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
202,92
Економія: -25,08 грн
177,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (2)
189,79
Економія: -15,43 грн
174,36 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
172,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
172,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
172,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
206,27
Економія: -21,99 грн
184,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
206,23
Економія: -22,73 грн
183,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом