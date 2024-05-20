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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 2 м, №1 - Львів (91439) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
206,23
Економія: -22,73 грн
183,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
206,27
Економія: -21,99 грн
184,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
172,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
172,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
172,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
206,13
Економія: -29,07 грн
177,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
186,35
Економія: -18,54 грн
167,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
185,38
Економія: -14,41 грн
170,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (2)
207,58
Економія: -23,30 грн
184,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
205,84
Економія: -35,60 грн
170,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (2)
188,04
Економія: -13,68 грн
174,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
207,68
Економія: -29,84 грн
177,84 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом