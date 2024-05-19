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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 2 м, №1 - Харків (91439) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
187,51
Економія: -16,54 грн
170,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (2)
194,54
Економія: -20,18 грн
174,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
204,71
Економія: -34,47 грн
170,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
204,83
Економія: -26,99 грн
177,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
187,90
Економія: -20,09 грн
167,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (2)
203,07
Економія: -18,79 грн
184,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
172,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
172,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
172,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
203,66
Економія: -26,60 грн
177,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
201,24
Економія: -17,74 грн
183,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
204,48
Економія: -20,20 грн
184,28 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом