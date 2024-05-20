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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 0,6 м, №1 - Львів (91434) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
63,69
Економія: -7,91 грн
55,78 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (1)
68,87
Економія: -9,55 грн
59,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (2)
65,45
Економія: -6,98 грн
58,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
67,53
Економія: -7,95 грн
59,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом