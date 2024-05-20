Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 м х 8 см 5508 A, №1 - Львів (82882) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (7)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (4)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (3)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн