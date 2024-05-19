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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 м х 8 см 5508 A, №1 - Харків (82882) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (4)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (3)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом