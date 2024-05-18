Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 м х 8 см 5508 A, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (82882) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (5)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (9)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека соціальних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (4)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (4)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн