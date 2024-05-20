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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 5 м, №1 - Одеса (82754) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
353,97
Економія: -28,25 грн
325,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
406,34
Економія: -79,17 грн
327,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
357,21
Економія: -23,59 грн
333,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
339,75
Економія: -30,83 грн
308,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -30,67 грн
370,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
372,70
Економія: -39,11 грн
333,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
451,20
Економія: -114,34 грн
336,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
340,50
Економія: -32,89 грн
307,61 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (1)
451,20
Економія: -114,34 грн
336,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
451,20
Економія: -114,34 грн
336,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (4)
451,20
Економія: -114,34 грн
336,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
451,20
Економія: -114,34 грн
336,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
352,63
Економія: -36,78 грн
315,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
258,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
451,20
Економія: -114,34 грн
336,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (1)
451,20
Економія: -114,34 грн
336,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
400,86
Економія: -34,05 грн
366,81 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
256,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (4)
390,99
Економія: -66,84 грн
324,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (4)
385,03
Економія: -50,53 грн
334,50 грн