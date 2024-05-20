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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 5 м х 10 см 5510 A, №1 - Львів (81905) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (4)
247,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (1)
247,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
233,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
196,30
Економія: -5,89 грн
190,41 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
225,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
280,50
Економія: -8,42 грн
272,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
280,50
Економія: -8,42 грн
272,08 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
224,39 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
224,39 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
224,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
280,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (4)
247,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
280,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (5)
247,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
247,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
280,50
Економія: -8,42 грн
272,08 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
230,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (8)
244,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
224,38 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (2)
238,00 грн