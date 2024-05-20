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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 8 см 5508 A, №1 - Одеса (81587) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
157,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
157,01 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
88,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: упаковка (1)
105,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
157,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (3)
156,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (3)
157,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
157,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
157,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (3)
157,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
68,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (2)
157,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (3)
156,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (3)
156,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (3)
156,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
156,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (6)
157,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
156,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
157,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
158,11 грн