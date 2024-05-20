БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 8 см 5508 A, №1 - Львів (81587) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А