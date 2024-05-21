БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 5508 A, №1 - Запоріжжя (81586) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Запоріжжя, вул. Українська, 57
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2