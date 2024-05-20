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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 5508 A, №1 - Львів (81586) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
110,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
121,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
93,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
110,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
59,95 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (8)
121,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (1)
116,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
110,20 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
110,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
121,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Всього: упаковка (1)
110,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
120,50 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
121,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
142,03 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
110,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Мазепи, 21-А
Всього: упаковка (1)
110,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
84,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
141,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (1)
121,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
142,36 грн