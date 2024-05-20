БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 5508 A, №1 - Львів (81586) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Львів, вул. Замарстинівська, 122
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Львів, вул. Володимира Великого, 61
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Львів, вул. Навроцького, 23
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Львів, вул. Миколайчука, 9
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Львів, вул. Медової Печери, 1
Мед-сервіс
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Львів, вул. Пасічна, 84-А
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Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
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Львів, вул. Максимовича, 11
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Львів, вул. Навроцького, 23
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Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
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Рудки, вул. Самбірська, 6
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Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
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Радехів, вул. Львівська, 1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Мазепи, 21-А
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
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Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Аптека оптових цін
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Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20